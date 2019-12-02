Çin dış temsilcilik sayısında ilk kez ABD'yi geride bıraktı, Türkiye kaçıncı sırada?
Haberler » Dünya » Çin dış temsilcilik sayısında ilk kez ABD'yi geride bıraktı, Türkiye kaçıncı sırada? - Haber

Çin dış temsilcilik sayısında ilk kez ABD'yi geride bıraktı, Türkiye kaçıncı sırada?

Çin ilk kez yurt dışında en fazla dış temsilciliği olan ülke oldu. Avustralya merkezli düşünce kuruluşu Lowy Global Diplomacy'ye göre dış temsilcilik sayısı 276'yı bulan Çin, ABD'yi geride bırakarak birinci sıraya oturdu

02.12.2019 12:10 | Son Güncelleme: 02.12.2019 12:10
Çin dış temsilcilik sayısında ilk kez ABD'yi geride bıraktı, Türkiye kaçıncı sırada?

Çin ilk kez yurt dışında en fazla dış temsilciliği olan ülke oldu. merkezli düşünce kuruluşu Lowy Global Diplomacy'ye göre dış temsilcilik sayısı 276'yı bulan Çin, 'ni geride bırakarak birinci sıraya oturdu. en fazla dış temsilciliği olan altıncı ülke konumunda.



Bir önceki çalışmada listenin başında yer alan ABD 273 temsilcilikle bu sene ikinci sıraya geriledi. Fransa 267 temsilcilikle üçüncü sırada yer aldı, Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et