Çin devlet televizyonu: Erdoğan, 'Sincanlılar refah içinde mutlu' dedi
Çin devlet televizyonu, Pekin'de Şi Cinping ile bir araya gelen Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Sincanlılar mutlu” dediğine yer verdi.
Çin devlet televizyonu, ülkenin devlet başkanı Şi Cinping ile Pekin'de bir araya gelen Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Sincanlılar refah içinde mutlu" dediğine yer verdi. Çin, Uygur Özerk Bölgesi'ndeki Müslümanların zorla eğitim kamplarına gönderildikleri iddialarıyla uluslararası kamuoyunun ve dünya siyasetçilerinin tepkisini toplamıştı.
Türkiye, özerk bölgedeki Müslümanlarla ilgili kaygılarını sıklıkla dile getirirken, Çin medyasında yer alan haberlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüşmesinin "olumlu" geçtiğine yer verildi. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com
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