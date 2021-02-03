Çin devlet medyası, Alibaba'nın kurucusu Jack Ma'yı "lider girişimciler" arasında saymadı
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Çin devlet medyası, Alibaba'nın kurucusu Jack Ma'yı "lider girişimciler" arasında saymadı

03.02.2021 12:13 | Son Güncelleme: 03.02.2021 12:13
Çin devlet medyası, Alibaba'nın kurucusu Jack Ma'yı

Çinli internet şirketi Alibaba'nın kurucusu, iş adamı Jack Ma'nın ülkesindeki piyasa düzenleyici kurumları ve kamu bankalarını eleştirmesinin ardından siyasi iktidar ile arasının bozulduğu iddiasını destekleyen yeni işaretler ortaya çıktı.

Çinli internet şirketi Alibaba'nın kurucusu, iş adamı Jack Ma'nın ülkesindeki piyasa düzenleyici kurumları ve kamu bankalarını eleştirmesinin ardından siyasi iktidar ile arasının bozulduğu iddiasını destekleyen yeni işaretler ortaya çıktı.

Bloomberg'te yer alan habere göre, Çin resmi haber ajansı Xinhua'nın çıkardığı borsa gazetesi "Shangai Security News"te yer alan "Çinli Lider Girişimciler" başlıklı yazıda Jack Ma'nın adının anılmaması, ülkenin en zenginlerinden olan iş adamının gözden düştüğü şeklinde yorumlandı.

Gazetenin baş sayfasında yayımlanan yazıda, teknoloji şirketleri Huawei'nin kurucusu Rın Cıngfey, Xiaomi'nin kurucusu Ley Cun ve otomobil üreticisi BYD'nin patronu Vang Çuanfu, teknoloji ve girişimcilik alanındaki katkılarından ötürü övülürken, ülkenin en büyük internet şirketlerinden Alibaba'nın kurucusu Jack Ma'ya yer verilmedi.

Çin'in en zengin insanlarından ve önde gelen girişimcilerinden biri olan iş adamı, 24 Ekim'de yaptığı konuşmada, Çin'deki piyasa düzenleyici kurumları ve kamu bankalarını "zamanın gerisinde kalmakla" eleştirmesinin ardından 3 ay ortadan kaybolmuştu.

Söz konusu eleştirilerin ardından Pekin yönetimi, Ma'nın kurucusu olduğu Ant Grubu şirketinin Hong Kong ve Şanghay borsalarındaki eş zamanlı halka arzını durdurmuş, ayrıca iş adamının kurucusu ve eski Üst Yöneticisi olduğu Alibaba Grubu hakkında antitröst soruşturması başlatılmıştı.

İnsan Hakları İzleme Örgütü Direktörü Kenneth Roth, Twitter'da konuyla ilgili paylaştığı mesajda, "Alibaba'nın kurucusu Jack Ma'nın Çin'in finansal sistemini eleştiren bir konuşma yapmasının ardından şüpheli şekilde kaybolması, her ne güvence verilirse verilsin Çin teknoloji şirketlerinin nihayetinde Çin Komünist Partisinin kontrolünde olduğunu gösteriyor." ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Aytekin

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