Çin Devlet Başkanı Xi, Kuzey Kore'yi Ziyaret Edecek İddiası

Asya medyasında, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in Eylül ayında Kuzey Kore'ye bir ziyaret gerçekleştireceği iddia edildi.

Yayınlanan haberlerde, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in 9 Eylül'de düzenlenecek Kuzey Kore'nin 70. kuruluş yıldönümü kutlamalarına katılacağı belirtildi.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, bu yıl içinde Çin'i üç kez ziyaret etti. Basına daha önce yansıyan haberlerde, Kim'in Çin liderini ülkesine davet ettiği yazılmıştı.

Haber, Çin tarafından henüz doğrulanmazken, ziyaretin gerçekleşmesi halinde Xi Jinping, Kuzey Kore'yi 2005'ten bu yana ziyaret eden ilk Çin devlet başkanı olacak. - PEKİN