Çin Devlet Başkanı Xi'den "Açık Ekonomi" Vurgusu

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, ekonomiyle ilgili önemli mesajlar verdiği konuşmasında, ülke ekonomisinin dışa açılmasını genişleteceklerini vurguladı.

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Çin'in ev sahipliğinde düzenlenen Boao Asya Forumu'nun yıllık konferansında bir konuşma yaptı. Çin Devlet Başkanı Xi, ülkesi ile ABD arasındaki ticaret savaşı geriliminin arttığı günlerde, ülkesinin önümüzdeki dönemde izleyeceği ekonomik ve finansal politikaları açıkladı. Xi Jinping, açık ekonomi ve bölgesel ekonomik entegrasyon konularına vurgu yaptı.

Xi, konuşmasında doğrudan ABD Başkanı Donald Trump'ın ismini anmazken, Çin'in ekonomisini dışa açmayı sürdürme ve reformları ilerletme taahhütlerine dikkat çekti. Çin'in piyasaya erişimi belirgin şekilde genişleteceğinin, yabancı işletmeler için piyasaya giriş koşullarını gevşeteceğinin altını çizen Çinli lider, ithalatta gümrük tarifelerini düşürmeyi istediklerini de söyledi.

Xi, ayrıca otomobil ithalatında vergilerin azaltılacağı bilgisini de verdi. Trump, bir gün önce Twitter hesabından ABD'nin otomobil ithalatında uyguladığı yüzde 2,5'lik tarifeye karşılık, Çin'in yüzde 25 gümrük vergisi almasına dikkat çekmişti.

Xi Jinping, konuşmasında Çin'in yatırım ortamını iyileştirmeye odaklanacağını ve fikri mülkiyet haklarını koruma durumunu güçlendireceğini de belirterek, 'Çin'in kapıları kapanmayacak; hatta daha da çok açılacak" dedi.

Çin'in ticaret açığı yaratma peşinde olmadığını söyleyen Xi, aksine ülke ithalatını yükseltmek istediklerini vurguladı. ABD, Çin ile ikili ticaretinde 2017 yılı sonu itibarı ile 376 milyar dolar açık verdi. Bu konu, Donald Trump'ın kendinden önceki başkanları eleştirdiği hususlar arasında başı çekiyor.

Ticarette çok taraflılık vurgusu

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, konuşmasında Pekin'in tüm ülkeleri küreselleşmeye ve çok taraflılığa bağlı kalmaya çağırdığına da işaret etti. Xi, Soğuk Savaş zihniyetinin ve sıfıra müncer yaklaşımların da geride kaldığını belirtti.

Xi Jinping, ayrıca Çin'in kalkınma sürecinde ne kadar ilerlerse ilerlesin mevcut uluslararası sistemi bozmayacağını, dünya barışını koruma taahhüdüne bağlı kalacağını dile getirdi.

Konuşmasında Çin'in son 40 yılda izlediği ekonomik reformların sonuçları hakkında da bilgi veren Xi Jinping, bunun yanında Çin'in İpek Yolu'nu yeniden canlandırma projesi olan Kuşak ve Yol inisiyatifinin ülkesi için önemini de anlattı.

Çin'in öncülüğünde 2001 yılında kurulan Boao Asya Forumu, yıllık toplantılarında farklı ülke liderlerini, uluslararası örgüt temsilcilerini ve iş dünyasından öncü isimleri bir araya getiriyor. Foruma, Çin'in güneyindeki Hainan Adası'nda yer alan Boao kasabası ev sahipliği yapıyor. - PEKİN