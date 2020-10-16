Çin Devlet Başkanı Şi'yi konuşurken öksürük tuttu
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Çin Devlet Başkanı Şi'yi konuşurken öksürük tuttu

16.10.2020 14:47 | Son Güncelleme: 16.10.2020 14:50
Çin Devlet Başkanı Şi'yi konuşurken öksürük tuttu

Çin Devlet Başkanı Şi, konuşma boyunca şiddetli bir şekilde öksürmeye başladı.

Çin Devlet Başkanı Şi, konuşma boyunca şiddetli bir şekilde öksürmeye başladı. Konuşmayı yayınlayan devlet televizyonu yayını kesti. 

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgınının başladığı Çin'in Devlet Başkanı Şi Jinping'in, Guangdong eyaletine bağlı Shenzhen şehrinde yaptığı konuşmasının son 10 dakikasında defalarca öksürdüğü görüldü. Devlet televizyonunun ise Başkan Jinping'in öksürdüğü sırada kameranın açısını dinleyenlere çevirdiği ifade edildi. Öte yandan Jinping'in defalarca öksürmesinin, başkanın sağlık durumuyla ilgili spekülasyonlara yol açtığı belirtildi.Konuşmayı yayınlayan devlet televizyonu yayını kesti. ?

- Çin

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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