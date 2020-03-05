Çin Devlet Başkanı Şi, Kovid-19 salgını nedeniyle Japonya ziyaretini erteledi

05.03.2020 12:10 | Son Güncelleme: 05.03.2020 12:10

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in Japonya'ya yapacağı resmi ziyaretin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelendiği bildirildi.

Kyodo ajansındaki habere göre, Japonya Hükümet Sözcüsü Yoshihide Suga, nisanda yapılması planlanan ziyaretin daha sonraki bir tarihe alınacağını duyurdu.

Suga, ziyaretin iki ülkedeki Kovid-19 tehlikesi nedeniyle ertelendiğini ifade etti.

Sözcü Suga, Japonya'ya devlet başkanlığı düzeyinde resmi ziyaretin, en son eski Çin Devlet Başkanı Hu Jintao tarafından 2008'de yapıldığını anımsattı.

Ziyaret kapsamında, Şi'nin ikili ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla Japonya İmparatoru Naruhito ve Başbakan Abe Şinzo ile görüşmesi bekleniyordu.

Dünya genelinde Kovid-19 görülen kişi sayısı 95 bini aştı

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan Kovid-19 salgınının dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 95 bini geçti.

Salgınında toplam 3 bin 286 kişi yaşamını yitirirken, Çin ana karasında 3 bin 13, Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde 2, İtalya'da 107, İran'da 92, Güney Kore'de 35, Japonya'da 12, ABD'de 11, Fransa'da 4, Avustralya 2, Irak 2, İspanya 2, San Marino, Tayland, Tayvan ve Filipinler'de de birer kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

Kaynak: AA