Çin Devlet Başkanı Şi, Kış Olimpiyatları'na konuk olan devlet ve hükümet başkanlarıyla buluştu

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, 2022 Kış Olimpiyatları açılış töreni için Pekin'i ziyaret eden liderlerle görüşmeler gerçekleştirdi.

Devlet Başkanı Şi, Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, Singapur Cumhurbaşkanı Halime Yakup, Arjantin Devlet Başkanı Alberto Fernandez ve Pakistan Başbakanı İmran Han ile bir araya geldi.

Şi, Polonyalı mevkidaşı Duda ile buluşmasında iki ülkenin ticaret, ulaştırma ve lojistik alanında iş birliğini daha ileri götürmesi gerektiğini vurgulayarak, Polonya'nın bir lojistik limanı olarak Çin ve Avrupa arasındaki sanayi ve tedarik zincirinde kilit önemde bir nokta haline gelmesini desteklediklerini belirtti.

Çin'in Polonya'dan daha fazla tarım ürünleri, yüksek kaliteli ürün almayı istediğini ifade eden Şi, Polonya'da Çin'in orta kesimi ile Doğu Avrupa ülkelerinin tarım ürünleri için ortak bir toptancı pazarı kurulmasını en önemli iş birliği projesi olarak gördüklerinin altını çizdi.

Şi, Singapurlu mevkidaşı Yakup ile görüşmesinde Singapur'un Çin'in reform ve dışa açılma döneminin başından bu yana ülke kalkınmasına önemli destek sağladığını hatırlatarak bu rolünü pandemi sonrası dönemde de sürdürmesi temennisini dile getirdi.

Diplomatik ilişkilerin kurulmasının 50. yıl dönümünde Arjantinli mevkidaşı Fernandez ile bir araya gelen Şi, iki ülkenin Kovid-19 salgını karşısında birbirine destek olup yardım ederek gelişmekte olan ekonomikler arasında dayanışma ve iş birliğinin güzel bir örneğini verdiğine dikkati çekti.

Şi, Çin'in Arjantin ile kalkınma imkanlarını paylaşmaya ve ülkenin sanayi üretimini ve ihracatını arttırmasına yardımcı olmaya hazır olduğunu vurguladı.

Çin Devlet Başkanı, Pakistan Başbakanı Han ile buluşmasında da Çin ve Pakistan'ın yeni dönemde ortak geleceği paylaşan bir topluluk olma yolunda daha sıkı bağlar kurma isteğini dile getirdi.

Şi, Pekin'in Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru (CPEC) projesi kapsamındaki projelere hız vererek iki ülke arasında kalkınma iş birliğini derinleştirmeyi arzuladığının altını çizdi.

4 Şubat'ta yapılan 2022 Pekin Kış Olimpiyatları açılış törenine 18 devlet başkanı ve kraliyet mensubu, 4 hükümet başkanı, 1 meclis başkanı ve 7 uluslararası örgüt başkanı katılmıştı.

Çin Devlet Başkanı Şi, daha önce Olimpiyatların açılış töreni için Pekin'e gelen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman, Türkmenistan Cumhurbaşkanı Gurbanguli Berdimuhamedov ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile görüşmeler gerçekleştirmişti.

ABD, İngiltere ve Avustralya, daha önce Çin'in Uygur Türklerine yönelik uygulamaları ve insan hakları ihlalleri nedeniyle Pekin'deki 2022 Kış Olimpiyatları'na diplomatik boykot uygulayacağını açıklamış, Japonya da hükümeti temsilen kimseyi göndermeyeceğini bildirmişti.