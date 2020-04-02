Çin Devlet Başkanı Şi ile Endonezya Devlet Başkanı Widodo telefonda görüştü Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo telefonda görüştü.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo telefonda görüştü.

Şinhua ajansının haberine göre, Şi, görüşmede, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede Çin'in Endonezya'ya destek ve yardıma hazır olduğunu belirtti.

Şi, Endonezya'nın salgının üstesinden geleceğine emin olduğunu ifade ederek Kovid-19'a karşı iki ülkenin birbirine desteğinin önemine vurgu yaptı.

Bu yıl iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin tesisinin 70. yılı olduğunu anımsatan Şi, çeşitli alanlarda kapsamlı stratejik ortaklıkların ilerletilmesi ve yakın iş birlikleri yapmaları gerektiğinin altını çizdi.

Kaynak: AA