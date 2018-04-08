Çin Devlet Başkanı Şi, Guterres ile Görüştü

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, kendi model ve teorilerini başkalarına empoze etmeyeceklerini belirtti.

Şi, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüştü.

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Şi, Boao Asya Forumu 2018 Yıllık Toplantılarına katılmak üzere bu ülkeye gelen Guterres ile başkent Pekin'deki Büyük Halk Salonu'nda bir araya geldi.

Çin Devlet Başkanı Şi, uluslararası gündemin son zamanlarda yeni gelişme ve değişimlere maruz kaldığını, bu alanda çıkan sorunların çözümünün de uluslararası siyasi yönetişim mekanizmalarına kaldığını söyledi.

Bu tür zorlukları çözmek için küresel yönetişimin sürekli ilerletilmesi ve mükemmelleştirilmesi gerektiğini kaydeden Şi, ister ülke içi ister küresel yönetişimde, insanlığın kazancının hedeflenmesi ve insanların güven ve istikrar beklentilerinin karşılanması gerektiğini kaydetti.

Çin kendi modelini ve teorilerini diğer ülkelere empoze etmeyecek

Görüşmede, BM'nin statüsünün ve otoritesinin güvenliğinin sağlanmasının Çin diplomasisinin temel politikası olduğunu ifade eden Şi, tüm küçük ve büyük ülkeleri eşit şekilde savunacaklarını belirtti.

Şi, Çin'in kalkınma tecrübelerini ve bu alanda yakaladıkları fırsatları dünya ile paylaşmayı arzu ettiklerini kaydederek, "Ama asla kendi yolumuzu, modelimizi ve teorilerimizi diğerlerine asla empoze etmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Şi ayrıca, Çin'in dışa açılım politikasına işaret ederek, Çin Komünist Partisi'nin geçen yıl ekim ayında yaptığı kongresinde "reform, dışa açılım ve inovasyon" kelimelerinin önemli ifadeler olarak yer aldığını dile getirdi.

Çok taraflı mekanizmalar güçlendirilmeli

BM Genel Sekreteri Guterres de son zamanlarda kalkınma ve barış meselelerinde pek çok sorunla yüzleşildiği ve bunların küresel iş birliği ile çözülmesi gerektiğine vurgu yaparak, "Çok taraflı mekanizmaların etkisini güçlendirmeliyiz." ifadelerini kullandı.

Çin ve BM arasındaki iş birliğinin dünya için çok önemli olduğunu söyleyen Guterres, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in 2013'te başlattığı ve tarihi İpek Yolu'nu yeniden canlandırmayı hedefleyen Kuşak ve Yol inisiyatifini desteklediklerini ve bu gibi inisiyatiflerin uluslararası toplumun refahını artırıcağına inandıklarını söyledi.

Guterres ayrıca Çin'in diyalog ve müzakere ile Kuzey Kore'nin nükleerden arındırılması sürecindeki katkılarından dolayı Şi'ye teşekkür etti.

Şi ve Guterres, ayrıca uluslararası ve bölgesel konular hakkında da fikir alışverişinde bulundu. Guterres, Pekin'deki temasları sırasında Çin Devlet Müşaviri Yang Cieçı ve Çin Dışişleri Bakanı Vang yi ile de görüşmeler yaptı.

Guterres-Vang görüşmesinde, Vang, ticari korumacılığın her türlüsüne karşı olduklarını belirterek, küreselleşmenin ve dünyada çok kutupluluğun engellenemeyeceğini düşündüklerini ifade etti.