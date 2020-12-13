Çin Devlet Başkanı Şi'den küresel iklim değişikliğiyle mücadelede kararlılık sözü
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Çin Devlet Başkanı Şi'den küresel iklim değişikliğiyle mücadelede kararlılık sözü

13.12.2020 22:31 | Son Güncelleme: 13.12.2020 22:34
Çin Devlet Başkanı Şi'den küresel iklim değişikliğiyle mücadelede kararlılık sözü

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, iklim değişikliğiyle mücadele hedefleri kapsamında karbondioksit emisyonlarını 2030 yılına kadar yüzde 65'in üzerinde azaltma taahhüdünde bulundu.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, iklim değişikliğiyle mücadele hedefleri kapsamında karbondioksit emisyonlarını 2030 yılına kadar yüzde 65'in üzerinde azaltma taahhüdünde bulundu.

Xinhua'da yer alan habere göre, Şi, Paris İklim Anlaşması'nın 5'inci yılı onuruna düzenlenen zirvede çevrim içi yaptığı konuşmada, küresel iklim değişikliğiyle mücadele kararlılık sözü verdi.

Şi, Çin'in yenilenebilir enerjinin kullanımında ve ormanlaşmada büyümeyi hedeflediğini vurgulayarak, iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında karbondioksit salınımını 2030'a kadar yüzde 65'den fazla düşürmeyi hedeflediklerini belirtti.

Fosil olmayan yakıtların enerji tüketimindeki payını yüzde 25'e çıkaracaklarını aktaran Şi, "Yeni açıklanan hedefleri uygulamak için sağlam adımlar atacağız ve küresel iklim sorunuyla mücadeleye daha da fazla katkıda bulunacağız." dedi.

Şi, iklim değişikliğiyle mücadele uluslararası iş birliği çağrısında bulundu.

Çin'in, Paris İklim Anlaşması'nın kabul edilmesinde önemli katkılarda bulunduğunu dile getiren Şi, uygulamaya yönelik aktif çabalar gösterdiklerini de ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nuri Aydın

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