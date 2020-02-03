Çin Devlet Başkanı Şi'den koronavirüs salgınıyla mücadelenin güçlendirilmesi çağrısı

03.02.2020 15:16 | Son Güncelleme: 03.02.2020 15:16

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, ülkede yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgınına karşı mücadelenin güçlendirilmesi konusunda daha fazla çaba harcanması çağrısında bulundu.

Çin Merkezi Televizyonu'nun (CCTV) haberine göre, Şi, aralarında Başbakan Li Kıçiang ve ülkenin en üst düzey yasama mekanizması Ulusal Halk Kongresi'nin Başkanı Li Canşu'nun bulunduğu, Çin Komünist Partisi'nin en üst düzey 7 yetkilisinden oluşan Politbüro Daimi Komitesi'ni koronavirüs salgını gündemiyle topladı.

Toplantıda 2019-nCoV salgınıyla mücadele için kurulan ve liderliğini Başbakan Li Kıçiang'ın yürüttüğü "Merkezi Hükümet Yeni Tip Koronavirüs Salgınıyla Mücadele Çalışma Grubu"nun çalışmalarına ilişkin bilgi alan Devlet Başkanı Şi, salgınla mücadelede daha fazla çaba harcanması ve salgının önlenmesine yönelik çalışmaların güçlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Yeni koronavirüs salgını

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan gün içinde yapılan açıklamada, ülkede 2019-nCoV salgını dolayısıyla 361 kişinin hayatını kaybettiği, 17 bin 205 kişinin de virüsten etkilendiği ifade edilmişti. Dünya Sağlık Örgütü de gün içinde Çin dışında 23 ülkede 151 koronavirüs vakasına rastlandığını açıklamıştı.

Yeni tip koronavirüs, ilk olarak Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık'ta tespit edilmişti. Vuhan Belediyesi Sağlık Komisyonu, 31 Aralık'ta kentteki Huanan Deniz Ürünleri Pazarı ile teması bulunan 27 kişide daha "gizemli" hastalığın görüldüğünü açıklamış ve pazarı kapatmıştı.

Ülkede yeni tip koronavirüse yönelik yürütülen bilimsel çalışmalarda virüsün genetik dizininin Çin'e özgü yarasa ve yılan türlerinden kaynaklandığına dair ilk sonuçlar elde edilmiş, daha sonra salgın sona erinceye kadar ülkede yabani hayvan ticareti yasaklanmıştı.

Virüsün kısa sürede Vuhan'dan diğer kent ve eyaletlere sıçraması nedeniyle 22 Ocak'tan bu yana başta Vuhan olmak üzere Hubey eyaletine bağlı irili ufaklı 17 kentte toplu ulaşım durdurulmuştu.

Salgın nedeniyle çok sayıda hava yolu şirketi Çin'e uçuşlarını askıya almış, Dünya Sağlık Örgütü de "uluslararası kamu sağlığı acil durumu" ilan etmişti.

Kaynak: AA