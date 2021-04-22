Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, ortak mücadele ile çevresel sorunların üstesinden gelineceğini belirtti

İklim Zirvesi'nde konuşan Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, ortak hedefler doğrultusunda birlikte yürütülen bir mücadele ile iklim değişikliği ve çevresel sorunların üstesinden gelineceğini ifade etti.

İklim Zirvesi'nde konuşan Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, ortak hedefler doğrultusunda birlikte yürütülen bir mücadele ile iklim değişikliği ve çevresel sorunların üstesinden gelineceğini ifade etti.

ABD'nin ev sahipliğinde 40 ülke liderinin katıldığı sanal İklim Zirvesi'nde konuşan Şi, küresel ısınmanla ile mücadelenin altı unsuru olduğunu belirtti.

Şi, ilk olarak, insan ve doğa arasındaki uyuma bağlı kalınması gerektiğini vurguladı. Şi, "Doğa ana bizi besledi, doğayı köklerimiz gibi görmeliyiz. (Doğaya) Saygı göstermeliyiz, korumalıyız. (Doğanın) Kanunlarına uymalıyız." dedi.

Şi, iklim değişikliği ile mücadelenin ikinci şartının "yeşil kalkınma" olduğunu ifade ederek, "Yeşil dağlar, altın dağlardır. Çevreyi korumak, verimliliği korumaktır ve çevreyi geliştirmek verimliliği artırmaktır." diye konuştu. Şi, üçüncü olarak "sistematik yönetişim" vurgusu yaptı.

Çin Devlet Başkanı Şi, "Doğanın bütün unsurları ve alanları arasında dengeyi sağlamalıyız ve ekosistemde tam bir denge elde etmeliyiz." dedi. Şi, insan merkezli bir yaklaşımın iklim değişikliği ile mücadelenin dördüncü koşulu olduğunu belirterek, mücadelenin gelecek nesillere karşı bir sorumluluk olduğunun altını çizdi.

Çin Devlet Başkanı, beşinci olarak "çok taraflılık" vurgusu yaptı. Şi, uluslararası hukuk temelinde çalışmanın önemine vurgu yaparak, Birleşmiş Milletler (BM) Paris anlaşmasına uyulması çağrısında bulundu.

Şi, iklim değişikliği ile mücadelenin altıncı unsurunun "ortak ama farklılaşmış sorumluluklar" olduğunu belirtti. Şi, iklim yönetişiminde gelişmiş ülkelerin diğer ülkelere karşı sorumluluklarını vurguladı.

Şi, aynı amaçlar doğrultusunda ortaklaşa yürütülecek mücadele ile küresel iklim ve çevre sorunlarının üstesinden gelineceğini belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şeyma Uzundere