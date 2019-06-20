Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in Kuzey Kore ziyareti

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'a, uluslararası toplumun, ABD ve Kuzey Kore'nin, somut bir çözüm üretmeye yönelik nükleer müzakereleri yeniden başlatmasını beklediğini söyledi.

Çin Merkez Televizyonu'na (CCTV) göre, iki günlük resmi ziyaret kapsamında Kuzey Kore'de bulunan Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Kim ile yaptığı görüşme sırasında, Kore Yarımadası'ndaki durumun "bölgenin huzuru ve istikrarı ile ilgili olduğunu" belirterek, ülkesinin, Kore Yarımadası'ndaki nükleer silahların yok edilmesinin sağlanmasında "siyasi çözüm" bulma sürecini desteklediğini ifade etti.

Şi, "Geçen yıl, yarımadayla ilgili meselelerin diyalog yoluyla çözülebileceğine dair parlak ihtimaller görünüyordu ve bu durum, uluslararası toplumun takdirini ve beklentisini kazandı." dedi.

Hükümetinin, Kore Yarımadası'nın nükleerden arındırılmasına ilişkin yapıcı rol oynamaya istekli olduğunu belirten Şi, "Uluslararası toplum, ABD ve Kuzey Kore'nin verimli bir diyaloğa yeniden başlamasını ve sonuca varmasını bekliyor." şeklinde konuştu.

Diğer yandan, Şi ile bir araya gelen Kuzey Kore lideri Kim, ülkesinin, ABD ile duran nükleer görüşmelerde arzu edilen bir cevap beklediğini belirtti.

Ülkesinin bir yıldan fazla süre boyunca, yarımadayla ilgili durumu tırmandırmamak için "birçok olumlu önlemler" aldığını ancak "ilgili taraftan aktif karşılık" göremediğini ifade eden Kim, "Kuzey Kore, sabırlı kalmayı tercih ediyor ancak ilgili tarafın, her iki tarafın makul kaygılarını dikkate alan çözüm planlarını keşfetmek için Kuzey Kore ile orta noktada buluşmasını umuyor." dedi.

Sabah saatlerinde Kuzey Kore'nin başkenti Pyongyang'a giden Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in, iki gün sürecek ziyaretinde Çin ile Kuzey Kore arasında son yıllarda bozulma eğilimi gösteren ilişkileri düzeltmek üzere, Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un ve üst düzey yetkililerle temaslarda bulunacağı belirtilmişti.

Kuzey Kore Lideri Kim'in davetiyle ülkeye giden Şi, 2005'ten bu yana Kuzey Kore'ye devlet başkanı sıfatıyla ziyarette bulunan ilk Çin lideri oldu.

İki ülke ilişkileri, Çin'in, Birleşmiş Milletler'in Kuzey Kore'ye nükleer faaliyetlerinden ötürü uyguladığı bazı yaptırımları desteklemesi üzerine gerilemişti.

Trump-Kim zirvesinden sonuç çıkmamıştı

ABD Başkanı Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ilk kez 12 Haziran 2018'de Singapur'da yapılan tarihi zirvede bir araya gelmiş, burada Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılması ve kalıcı barış konusunda mutabakata varılmıştı.

İki lider 26-27 Şubat 2019'da Vietnam'ın başkenti Hanoi'de bir araya gelmiş ancak zirve beklenenden hızlı şekilde ve anlaşmasız olarak sona ermişti. Trump, Kim ile görüşmesine ilişkin, "Onlar yaptırımların tamamen kaldırılmasını istedi. Biz ise bunu yapmaya niyetli değildik. Bu nedenle anlaşamadık." demişti.

Kaynak: AA