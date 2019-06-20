Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'den G20 zirvesi öncesi kritik Pyongyang ziyareti

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ile temaslarda bulunmak üzere Pyongyang'a kritik bir ziyaret gerçekleştiriyor.

İki gün sürecek ziyarette Şi'ye Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Kalkınma ve Reform Komitesi Başkanı He Lifeng ve üst düzey diplomatlar da eşlik ediyor. Kuzey Kore devlet gazetesi Rodong Simmun, "Karışık uluslararası ilişkiler ortamında gerçekleşen ziyaret, Çin partisi ve hükümetinin iki ülke arkadaşlığına verdiği önemi gösteriyor." yorumunda bulundu. Euronews.com'da Görüntüle