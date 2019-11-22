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Çin Devlet Başkanı Şi Cinping: ABD ile ticaret savaşından korkmuyoruz

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, ABD ile ticaret anlaşması yapmak istediklerini ancak Washington yönetiminin ticari bir savaşa girmesi durumunda karşılık vermekten çekinmeyeceklerini vurguladı.

22.11.2019 13:13 | Son Güncelleme: 22.11.2019 13:13
Çin Devlet Başkanı Şi Cinping: ABD ile ticaret savaşından korkmuyoruz

Çin Devlet Başkanı , ABD ile ticaret anlaşması yapmak istediklerini ancak yönetiminin ticari bir savaşa girmesi durumunda karşılık vermekten çekinmeyeceklerini vurguladı.

Kaynak: Dunya.com

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