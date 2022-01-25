Çin Devlet Başkanı Jinping, Uluslararası Olimpiyat Komitesi Başkanı Bach ile görüştü

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, bugün Pekin'de Uluslararası Olimpiyat Komitesi Başkanı Thomas Bach ile görüştü.

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Pekin Kış Olimpiyatları öncesi görüşmelerini sürdürüyor. Jinping, başkent Pekin'de Uluslararası Olimpiyat Komitesi Başkanı Thomas Bach ile görüştü. Jinping, görüşmede 6 yıl süren hazırlık çalışmaları sonucunda Pekin'in Kış Olimpiyatları'na hazır olduğunu, oyunların planlanan tarihte düzenleneceğini söyledi.

Çin'in taahhütlerini yerine getirerek dünyaya sade, güvenli ve muhteşem bir olimpik şenlik sunacağına dikkat çeken Çin Devlet Başkanı, bunun korona virüs salgının başlangıcından bu yana, öngörülen tarihte düzenlenecek ilk küresel kapsamlı spor şenliği olacağını kaydetti. Çin'de düzenlenecek Pekin Kış Olimpiyatları'nın sadece Çin halkından değil, uluslararası toplumdan da destek aldığına işaret eden Jinping, "Bu Kış Olimpiyatları'na yaklaşık 90 ülke ve bölgeden yaklaşık 3 bin sporcu katılacak ve en fazla dalda yarışmanın yapılacağı, en fazla altın madalyanın verileceği kış olimpiyat oyunları olacak. Sporculara öncelik vererek, spor tesislerinde donanım ve yazılım güvencesi ile çok yönlü hizmet sağlamak için elimizden geleni yapacağız. Sporcular, ilgili personel ve Çin halkının sağlığı ve güvenliğinin korunacağına tam güven besliyoruz" ifadelerini kullandı.

Pekin Kış Olimpiyatları'nın düzenlenmesinin Çin'in buz ve kar sporları endüstrisi ile buz ve kar ekonomisinin gelişmesini de hızlandırdığına dikkat çeken Jinping, olimpik sporlar için "bir arada" çağrısının ortaya koyulduğunu, dünyadaki bütün ülkelerin aynı gemide bulunarak ortak bir güzel geleceğe ilerlemesi gerektiğini, dolayısıyla Pekin Kış Olimpiyatları için "ortak bir gelecek için bir arada" sloganının belirlendiğini vurguladı.

"Çin'de 300 milyondan fazla kişinin kış sporlarına katılmasını sağlama hedefine ulaşıldı"

Çin'in yeni yılını kutlayan Bach, Çin'in ilgili kurumları ve Çin halkının ortak çabalarıyla, Pekin Kış Olimpiyatları'nın hazırlık çalışmalarının güzel bir şekilde ilerlediğini söyledi. Bach konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Çin'e Uluslararası Olimpik Komitesi'ne ve çeşitli ülkelerden gelen sporculara sunduğu sıcak konukseverlik ve titiz düzenlemeler için teşekkür ederim. Çin'in güçlü tedbirleriyle, Pekin Kış Olimpiyatları'nın güvenli, sorunsuz ve başarılı bir şekilde gerçekleştirilmesini güvence altına alacağına inanıyorum. Çin'de 300 milyondan fazla kişinin kış sporlarına katılmasını sağlama hedefine ulaşıldı. Bu, tarihte eşi görülmeyen büyük bir başarı olarak, Pekin Kış Olimpiyatları'nın Çin halkına ve uluslararası olimpiyat sporlarına yaptığı büyük bir katkı olacak. Bazı ülkelerin ilk kez kış olimpiyatlarına kafile göndermesi, Pekin Kış Olimpiyatları'nın uluslararası toplumdan geniş destek aldığını ve uluslararası toplumun da sporun siyasileştirilmesine karşı çıktığını gösteriyor. Pekin Kış Olimpiyatları'nın, dünyanın Çin halkına sunduğu en iyi yeni yıl hediyesi olmasını ve dünyanın daha çok dayanışma halinde olmasını diliyorum." - PEKİN

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri