Çin Devlet Başkanı Jinping: "Dış güçlerin Kazakistan'da kaos çıkarmasına karşıyız"

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Kazakistan Devlet Başkanı Tokayev'e destek verdiğini açıklayarak, "Dış güçlerin Kazakistan'da kaos çıkarmasına karşıyız" dedi.

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, akaryakıta yapılan zammın ardından başlayan ve şiddet olaylarına dönüşen protestolara ilişkin Kazak liderin yanında olduğunu ve dış güçlerin Kazakistan'da kaos çıkarmasına ve renkli devrimleri yeniden kışkırtmasına karşı çıktıklarını vurguladı. Xi Jinping, ülkede son günlerde yaşanan olaylarda meydana gelen can ve mal kayıpları nedeniyle büyük üzüntü duyduğunu ifade ederek, Kazak mevkidaşına başsağlığı diledi.

Çinli lider, Tokayev'in Kazakistan'daki protestolar karşısındaki tavrını överek, "Kritik zamanlarda güçlü eylemleri kararlılıkla uygulayarak ve gerginliği azaltarak devlet adamı olma sorumluluğunu ortaya koydunuz" dedi. Xi, "Çin, herhangi bir gücün Kazakistan'ın istikrarını zedelemesine, güvenliğini tehlikeye atmasına, Kazakistan halkının huzurlu yaşamına zarar vermesine, dış güçlerin ülkede kaos oluşturmasına ve renkli devrimleri kışkırtmasına kati surette karşıdır" ifadelerini kullandı.

Xi Jinping, Çin'in Kazakistan'ın zorlukları aşmasına her türlü desteği vermeye hazır olduğunun da altını çizdi.

(Cenk Özkömür/ İHA)

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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