Çin Devlet Başkanı Jinping'den, Trump'a geçmiş olsun mesajı

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, korona virüs testi pozitif çıkan ABD Başkanı Donald Trump ve eşi Melania Trump'a geçmiş olsun dileklerini gönderdi.

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, korona virüs testi pozitif çıkan ABD Başkanı Donald Trump ve eşi Melania Trump'a geçmiş olsun dileklerini gönderdi.

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Covid-19 testi pozitif sonuç veren ABD Başkanı Donald Trump ve eşi Melania Trump'a bir mesaj göndererek geçmiş olsun dileklerini iletti. Xi Jinping, mesajında eşi Peng Liyuan ile birlikte Donald Trump ile Melanie Trump'a acil şifalar dilediklerini kaydetti.

Beyaz Saray İletişim Direktörü Hope Hicks'in Covid-19'a yakalandığını sosyal medyada attığı "En ufak bir mola almadan çok çalışan Hope Hicks pozitif çıktı. Felaket" mesajıyla duyuran Trump daha sonra attığı bir mesajda kendisi ve eşi Melania Trump'ın da hastalığa yakalandığını duyurmuştu. Trump mesajında, "Bu akşam eşim ve ben Covid-19 testinde pozitif çıktık. Karantinamıza ve iyileşme sürecimize hemen beraber başlıyoruz. Bunu beraber atlatacağız" demişti. Başkanı Donald Trump sabah saatlerinde ise tedavi için Walter Reed Ulusal Askeri Hastanesine kaldırıldı. Trump'ın Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre hastanede birkaç gün gözetim altında tutulması bekleniyor. - PEKİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı