Çin Devlet Başkanı Cinping, terörle mücadelede Ankara ile Pekin'in işbirliğini geliştirmesini istedi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, iki ülke arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi konusunda görüş birliğine vardı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, iki ülke arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi konusunda görüş birliğine vardı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı (AİGK) 5. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nde Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile bir araya geldi. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com
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10:37 Çin Devlet Başkanı Cinping, terörle mücadelede Ankara ile Pekin'in işbirliğini geliştirmesini istedi