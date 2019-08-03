Çin Devlet Ajansı Ağustos ayında ticari kullanım için roket fırlatacak

Devlet Varlıkları Denetleme ve İdare Komisyonu'nu dün yaptığı açıklamadaülkenin uzay alanında ana yüklenici şirketi olan China Aerospace Science and Technology'nin ağustos ayında ilk uçuşunu yapması beklenen Smart Dragon-1 roketinin montajını bitirmek üzere olduğunu duyurdu. Söz konusu roket, uçaklar için yüksek hızlı internetten kömür şileplerini takip etmeye kadar çeşitli hizmetleri sunabilen farklı ticari hizmetler için kullanılacak.

Böylece güvenilir, düşük maliyetli ve sık roket fırlatma misyonları da bu dönemde önemli hale gelecek. Bu girişimin diğer yerli roket firmalarının üzerinde kendi fırlatma araçlarını geliştirme baskısı yaratması yaratacak.

Geçen hafta, Beijing merkezli iSpace, yörüngeye uydu yerleştiren ilk özel firma oldu. Geçen yılın sonlarından bu yana, iki yeni girişim daha bunu denemiş ancak başarısız olmuşlardı. Çin medyasına göre, bir Smart Dragon roketi üretmek için sadece altı ay gerekiyor, hırlatmaya hazırlanması ise24 saat sürüyor.

Kaynak: Bültenler