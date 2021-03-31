Çin, dev radyo teleskobunu uluslararası gök bilimcilerin kullanımına açtı
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Çin, dev radyo teleskobunu uluslararası gök bilimcilerin kullanımına açtı

Anadolu Ajansı / Sümeyye Dilara Dinçer - Haberler | Güncel
Çin, dev radyo teleskobunu uluslararası gök bilimcilerin kullanımına açtı

Çin, dünyanın en büyük tek antenli Beş Yüz Metre Açıklıklı Küre Teleskobu'nu (FAST) uluslararası araştırmacıların kullanımına açtığını duyurdu.

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Çin, dünyanın en büyük tek antenli Beş Yüz Metre Açıklıklı Küre Teleskobu'nu (FAST) uluslararası araştırmacıların kullanımına açtığını duyurdu.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Çunying, Twitter üzerinden, dünyanın en büyük tek çanak ve hassas radyo teleskobu FAST'i uluslararası gök bilimcilerin kullanımına sunduğunu açıkladı.

Çin Ulusal Astronomik Gözlemevlerinden (NAO) yapılan açıklamada ise dünyanın dört bir yanından gökbilimcilerin gözlemlerini çevrimiçi olarak yapabilecekleri ifade edildi.

Açıklamada, teleskop için yurt dışından yapılacak başvuruların değerlendirileceği ve sonuçların 20 Temmuz'da açıklanacağı belirtildi.

Çin Ulusal Konseyi Bilgi Ofisinden yapılan açıklamada, uluslararası kullanıcıların gözlemlerine ağustosta başlayacağı ifade edilerek, FAST'in uluslararası araştırmalar için daha fazla gözlem imkanı sunacağı kaydedildi.

Radyo dalgalarını tespit etmek için kullanılıyor

2016'da inşa edilen FAST, 500 metre çapındaki çanağıyla 300 metre çapındaki Arecibo'yu geride bırakarak "dünyanın en büyük radyo teleskobu" olmuştu.

Radyo teleskopları, yıldızlar, galaksiler ve kara deliklerden yayılan radyo dalgalarını tespit etmek için kullanılıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sümeyye Dilara Dinçer

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