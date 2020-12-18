Çin, dev radyo teleskobunu uluslararası gök bilimcilerin kullanımına açıyor

Çin, ABD'nin Porto Riko'daki Arecibo Gözlemevi'nin çökmesinin ardından bilimsel çalışmaların aksamaması için Beş Yüz Metre Açıklıklı Küre Teleskobu'nu (FAST) uluslararası araştırmacıların kullanımına açacağını bildirdi.

Çin, ABD'nin Porto Riko'daki Arecibo Gözlemevi'nin çökmesinin ardından bilimsel çalışmaların aksamaması için Beş Yüz Metre Açıklıklı Küre Teleskobu'nu (FAST) uluslararası araştırmacıların kullanımına açacağını bildirdi.

"Space.com" internet sitesindeki habere göre, teleskobun bilim operasyonları ve geliştirme çalışmalarından sorumlu Vang Şiming, 2021'in başından itibaren araştırmaları için teleskobu kullanmak isteyen yabancı bilim insanlarının taleplerini kabul etmeye başlayacaklarını belirtti.

FAST'ı inşa ederken Arecibo'nun mimarisini örnek aldıklarını ifade eden Vang, "Bilim topluluğumuz, teleskobun uluslararası kullanıma daha fazla açılmasını istiyor." dedi.

Radyo dalgalarını tespit etmek için kullanılıyor

2016'da inşa edilen FAST, 500 metre çapındaki çanağıyla, 300 metre çapındaki Arecibo'yu geride bırakarak "dünyanın en büyük radyo teleskobu" olmuştu.

Radyo teleskopları, yıldızlar, galaksiler ve kara deliklerden yayılan radyo dalgalarını tespit etmek için kullanılıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Aytekin