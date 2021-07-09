Çin dev pandaların "tehlike altındaki tür" sınıflandırmasından çıkarıldığını bildirdi
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Çin dev pandaların "tehlike altındaki tür" sınıflandırmasından çıkarıldığını bildirdi

Çin dev pandaların 'tehlike altındaki tür' sınıflandırmasından çıkarıldığını bildirdi
Anadolu Ajansı / Emre Aytekin - Haberler | Güncel

Çin hükümeti, dev pandaların "tehlike altındaki tür" sınıflandırılmasından çıkarıldığını duyurdu.

Çin hükümeti, dev pandaların "tehlike altındaki tür" sınıflandırılmasından çıkarıldığını duyurdu.

BBC'nin haberine göre, Çin Ekoloji ve Çevre Bakanlığı Doğa ve Ekolojiyi Koruma Dairesi Başkanı Cui Şuhong, düzenlediği basın toplantısında, dev pandaların bundan böyle "zarar görebilir tür" kategorisinde değerlendirileceğini bildirdi.

Doğal koruma bölgelerinde yaşayan panda sayısının 1800'e ulaştığını kaydeden Cui, bu yüzden koruma sınıflandırmasının derecesinin düşürüldüğünü belirtti.

Cui, "Yeni sınıflandırma, (pandaların) yaşam koşullarındaki iyileşmeyi ve Çin'in yaşam alanlarının bütünlüğünü koruma yönündeki çabalarını yansıtmaktadır." ifadesini kullandı.

Merkezi İsviçre'de bulunan Uluslararası Doğa Koruma Birliği (IUCN), 2016'da dev pandaları "tehlike altındaki tür" sınıflandırmasından çıkararak " "zarar görebilir tür" kategorisine almıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Aytekin

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