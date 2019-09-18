Çin, dev panda Chuang Chuang'ın ani ölümünü araştırmak için Tayland'a uzman ekip gönderiyor
Çin'in Tayland'a ödünç verdiği popüler dev panda Chuang Chuang'ın tutulduğu hayvanat bahçesindeki ani ölümü ülkeyi yasa boğdu.
18.09.2019 17:18
Çin'in Tayland'a ödünç verdiği popüler dev panda Chuang Chuang'ın tutulduğu hayvanat bahçesindeki ani ölümü ülkeyi yasa boğdu. Çin'de insanlar Tayland'ı hayvana iyi bakamamakla suçlarken Çin hükümeti Chuang Chuang'ın ölüm sebebini araştırmak için uzman ekibi gönderiyor.
Kaynak: Euronews.com