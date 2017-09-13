Çin, Deprem Araştırmalarına Özel Fon Ayırıyor

Çin Deprem İdaresi Başkanı Zheng Guoguang, depremleri önleme ve afetleri azaltmaya dair dün düzenlenen bir toplantıda açıklamalarda bulundu. Zheng, önümüzdeki beş yıl içerisinde araştırma programına her yıl 30 milyon yuan (4,6 milyon ABD doları) ayrılacağını ifade etti.

Bu ay itibarıyla geçerli olacak program, Deprem İdaresi, Bilim ve Teknoloji Bakanlığı, Çin Bilimler Akademisi ve Ulusal Doğa Bilimleri Vakfı tarafından destekleniyor.

Çin, belirli aralıklarla şiddetli depremlerle sarsılıyor. Son olarak geçen Ağustos ayında Sichuan eyaletinin Jiuzhaigou kentinde 7 büyüklüğünde, Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nin Bortala Moğol Özerk İli'nde 6,6 büyüklüğünde iki büyük deprem meydana gelmişti.

Jiuzhaigou depreminde 24 kişi hayatını kaybetmiş, 493 kişi de yaralanmıştı.

Zheng Guoguang, derin sismolojik araştırma programının bilim insanlarının sismik aktivitelerin ritmini anlamasına ve risk analizi yapmasına olanak tanıyacağına dikkat çekti.

Program, ayrıca anti-sismik bina inşası ve deprem bilgi hizmetlerini de kapsıyor.