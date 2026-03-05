Çin, Denizcilik Haklarının Korunmasına Yönelik Mekanizmaları Güçlendirecek

BEİJİNG, 5 Mart (Xinhua) -- Çin, denizcilik konusundaki farkındalığı artıracak ve denizcilikle ilgili hak ve çıkarların korunmasına yönelik sistem ve mekanizmaları iyileştirecek.

Çin'in en üst düzey yasama organı olan Ulusal Halk Kongresi'ne incelenmek üzere perşembe günü sunulan 15. Beş Yıllık Plan (2026-2030) özet taslağına göre, ülke adil ve hakkaniyetli bir uluslararası denizcilik düzeninin kurulmasını teşvik edecek ve uluslararası denizcilik yönetişimine ilişkin kuralların oluşturulmasına aktif şekilde katılacak.

Taslakta ayrıca, Çin'in ülkede özel bir uluslararası okyanus örgütünün kurulmasını teşvik edeceği belirtildi.

Kaynak: Xinhua