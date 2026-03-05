Haberler

Çin, Denizcilik Haklarının Korunmasına Yönelik Mekanizmaları Güçlendirecek

Güncelleme:
BEİJİNG, 5 Mart (Xinhua) -- Çin, denizcilik konusundaki farkındalığı artıracak ve denizcilikle ilgili hak ve çıkarların korunmasına yönelik sistem ve mekanizmaları iyileştirecek.

Çin'in en üst düzey yasama organı olan Ulusal Halk Kongresi'ne incelenmek üzere perşembe günü sunulan 15. Beş Yıllık Plan (2026-2030) özet taslağına göre, ülke adil ve hakkaniyetli bir uluslararası denizcilik düzeninin kurulmasını teşvik edecek ve uluslararası denizcilik yönetişimine ilişkin kuralların oluşturulmasına aktif şekilde katılacak.

Taslakta ayrıca, Çin'in ülkede özel bir uluslararası okyanus örgütünün kurulmasını teşvik edeceği belirtildi.

Kaynak: Xinhua
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

