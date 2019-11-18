Çin'den yerli uçak gemisiyle Tayvan'a 'gözdağı'
Çin, yerli yapım uçak gemisinin Tayvan Boğazı’ndan “rutin” eğitim ve testler için geçtiğini açıkladı. Tayvan’da 12 Ocak’ta seçimler gerçekleşecek. Taipei, Pekin yönetimininin seçimler öncesinde kendisine gözdağını verdiğini savunuyor.
18.11.2019 11:19 | Son Güncelleme: 18.11.2019 11:19
Çin, yerli yapım uçak gemisinin Tayvan Boğazı'ndan 'rutin' eğitim ve testler için geçtiğini açıkladı. Tayvan, 12 Ocak'ta yapılacak seçimler öncesi Pekin yönetiminin gözdağını verdiğini savunuyor.
Tayvan Boğazı, anakara Çin ile ile Tayvan adasını birbirinden ayıran 180 kilometrelik boğaz. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com