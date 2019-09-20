Çin'den Vakıfbank'a 140 milyon dolarlık kredi

Çin'den Vakıfbank'a 140 milyon dolarlık kredi

VakıfBank, Türkiye ile Çin arasındaki dış ticaretin finansmanında kullanılmak üzere Çin Exim Bank ile 140 milyon dolar tutarında bir yıl vadeli kredi anlaşması imzaladı

20.09.2019 14:45
Çin'den Vakıfbank'a 140 milyon dolarlık kredi

VakıfBank, Türkiye ile Çin arasındaki dış ticaretin finansmanında kullanılmak üzere Çin Exim Bank ile 140 milyon dolar tutarında bir yıl vadeli kredi anlaşması imzaladı.


VakıfBank'tan yapılan açıklamaya göre banka, Türkiye'ye yurt dışından kaynak getirmeye devam ediyor. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et