Çin'den Vakıfbank'a 140 milyon dolarlık kredi

20.09.2019 14:45

VakıfBank, Türkiye ile Çin arasındaki dış ticaretin finansmanında kullanılmak üzere Çin Exim Bank ile 140 milyon dolar tutarında bir yıl vadeli kredi anlaşması imzaladı.



VakıfBank'tan yapılan açıklamaya göre banka, Türkiye'ye yurt dışından kaynak getirmeye devam ediyor. Euronews.com'da Görüntüle