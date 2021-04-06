Çin'den Ürdün Kralı 2. Abdullah'a destek açıklaması
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Çin'den Ürdün Kralı 2. Abdullah'a destek açıklaması

Anadolu Ajansı / Fuat Kabakcı - Haberler | Güncel
Çin'den Ürdün Kralı 2. Abdullah'a destek açıklaması

Çin, Ürdün'de darbe girişimi iddiasıyla 20 kişinin gözaltına alınmasının ardından ülkedeki gelişmelerin takip edildiğini, Ürdün Kralı 2. Abdullah'ın ulusal güvenliği ve istikrarı korumaya ilişkin aldığı önlemleri desteklediğini bildirdi.

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Çin, Ürdün'de darbe girişimi iddiasıyla 20 kişinin gözaltına alınmasının ardından ülkedeki gelişmelerin takip edildiğini, Ürdün Kralı 2. Abdullah'ın ulusal güvenliği ve istikrarı korumaya ilişkin aldığı önlemleri desteklediğini bildirdi.

Bakanlık Sözcüsü Cao Licien başkent Pekin'de düzenlediği olağan basın toplantısında, Ürdün'de 3 Nisan'da gerçekleşen Prens Hamza bin Hüseyin'in ev hapsinde tutulması ve 20 kişinin gözaltına alınmasıyla sonuçlanan olaylara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Çin, Ürdün Kralı 2. Abdullah'ın ulusal güvenliği ve istikrarı korumaya ilişkin aldığı önlemleri destekliyor." ifadesini kullanan Sözcü Cao, Kral 2. Abdullah'ın liderliği altında Ürdün'ün iç işlerine ilişkin meselelerini çözme ve uzun vadeli istikrarı sürdürme kabiliyetinin olduğuna inandıklarını söyledi.

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Sözcü Cao öte yandan, Avusturya'nın başkenti Viyana'da Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) olarak adlandırılan İran nükleer anlaşması ve ABD'nin bu anlaşmaya geri dönmesinin görüşüleceği toplantıya değindi.

İran nükleer anlaşması konusunda ilgili tarafların doğru ve yanlışı ayırt etmesini umduklarının altını çizen Cao, "ABD'yi yaptırımların kaldırılması konusunda samimi adımlar atmaya, İran ile orta yolda buluşmaya ve kapsamlı nükleer anlaşmaya bir an önce geri dönmeye çağırıyoruz." şeklinde konuştu.

Cao ülkesinin öteden beri İran nükleer anlaşması meselesinde olumlu rol oynadığını belirterek, Çin'in, kapsamlı anlaşmanın bir an önce doğru yörüngesine dönmesini teşvik konusunda çaba harcamaya devam edeceğini ve kendi meşru hak ve çıkarlarını koruyacağını dile getirdi.

Washington Post gazetesi, Ürdün'de "ülkenin istikrarına tehdit oluşturduğu gerekçesiyle" 20 kişinin gözaltına alındığını ve Kral 2. Abdullah'ın kardeşi Prens Hamza bin Hüseyin'in de Amman'daki evinde gözetim altında tutulduğunu ileri sürmüştü.

Ürdün Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Ahmed el-Huneyti ise Hamza bin Hüseyin'in gözaltına alınmadığını ancak kendisinden ülkenin güvenliğine zarar verebilecek faaliyetlerini durdurmasının istendiğini belirtmişti.

Ürdün resmi ajansı PETRA'da yer alan haberde ise eski Kraliyet Divanı Başkanı Basım İbrahim Avadallah ve beraberindeki bazı kişilerin güvenlik nedenleriyle gözaltına alındığı bildirilmişti.

Prens Bin Hüseyin, 1999-2004 yıllarında Veliaht Prenslik yapmış ancak daha sonra bu makama, Kral 2. Abdullah'ın büyük oğlu Hüseyin bin Abdullah geçmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fuat Kabakcı

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