Çin'den Türkiye'ye: Suriye operasyonunu durdurun
Çin, Türkiye'ye Suriye'nin kuzeydoğusundaki askeri operasyonunu durdurması çağrısında bulundu
15.10.2019 11:42
Çin, Türkiye'ye Suriye'nin kuzeydoğusundaki askeri operasyonunu durdurması çağrısında bulundu.
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Geng Shuang, Pekin'de düzenlediği günlük basın toplantısında, Ankara'ya çağrıda bulunarak, "Suriye'deki askeri faaliyetlerinizi durdurup doğru yola geri dönün." ifadesini kullandı. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com