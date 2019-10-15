Çin'den Türkiye'ye: Suriye operasyonunu durdurun

Çin'den Türkiye'ye: Suriye operasyonunu durdurun

Çin, Türkiye'ye Suriye'nin kuzeydoğusundaki askeri operasyonunu durdurması çağrısında bulundu

15.10.2019 11:42
Çin'den Türkiye'ye: Suriye operasyonunu durdurun

Çin, Türkiye'ye Suriye'nin kuzeydoğusundaki askeri operasyonunu durdurması çağrısında bulundu.


Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Geng Shuang, Pekin'de düzenlediği günlük basın toplantısında, Ankara'ya çağrıda bulunarak, "Suriye'deki askeri faaliyetlerinizi durdurup doğru yola geri dönün." ifadesini kullandı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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