Çin'den Türkiye'ye başsağlığı mesajı
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Çin'den Türkiye'ye başsağlığı mesajı

31.10.2020 12:19 | Son Güncelleme: 31.10.2020 12:23
Çin'den Türkiye'ye başsağlığı mesajı

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, İzmir'de meydana gelen deprem nedeniyle Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na başsağlığı mesajı gönderdi.

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, İzmir'de meydana gelen deprem nedeniyle Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na başsağlığı mesajı gönderdi.

Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Wang Yi, İzmir'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki deprem nedeniyle Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na başsağlığı mesajı gönderdi. Bakan Wang Yi mesajında can ve mal kaybına yol açan deprem felaketini büyük üzüntüyle öğrendiklerini belirterek, "Depremde hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılara da geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum" ifadelerini kullandı. - PEKİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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