Çin'den Türkiye'ye 200 milyon dolar kredi

Çin'den Türkiye'ye 200 milyon dolar kredi

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası AŞ (TSKB) Çin Kalkınma Bankası'ndan Hazine ve Maliye Bakanlığı garantisi ile 200 milyon dolar kredi temin etti

12.09.2019 16:15
Çin'den Türkiye'ye 200 milyon dolar kredi

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB), Çin Kalkınma Bankası'ndan (China Development Bank) 200 milyon dolar kredi aldı.


TSKB tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamada, bankanın, Çin Kalkınma Bankası'ndan (CDB) Hazine ve Maliye Bakanlığı garantisi ile temin ettiği, Türkiye genelinde yer alan üretim, sanayi, KOBİ, enerji, altyapı, sağlık ve eğitim projelerinin finansmanında kullandırılacak, 200 milyon dolar tutarındaki kredi sözleşmesinin imzalandığı bildirildi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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