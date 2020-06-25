- Çin'den trenle gönderilen 20 milyon tıbbi malzeme, 19 günlük yolculuğun ardından Paris'e ulaştı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

- Çin'den trenle gönderilen 20 milyon tıbbi malzeme, 19 günlük yolculuğun ardından Paris'e ulaştı

- Çin'den trenle gönderilen 20 milyon tıbbi malzeme, 19 günlük yolculuğun ardından Paris'e ulaştı Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını kapsamında 20 milyon tıbbi malzemenin yüklü olduğu tren, 19 gün süren yolculuk sonrası Paris'e ulaştı.

25.06.2020 21:06 | Son Güncelleme: 25.06.2020 21:10

- Çin'den trenle gönderilen 20 milyon tıbbi malzeme, 19 günlük yolculuğun ardından Paris'e ulaştı

PARİS - Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını kapsamında 20 milyon tıbbi malzemenin yüklü olduğu tren, 19 gün süren yolculuk sonrası Paris'e ulaştı.

Tıbbi malzeme yüklü bir Çin-Avrupa yük treni, 4 Haziran'da Çin'in doğusunda yer alan Nanchang kentinden yola çıktı. Yaklaşık 20 milyon cerrahi maske, eldiven, suda çözünür torbalar, temassız jel dağıtıcıları ve diğer ekipmanları taşıyan tren, 7 ülkeden geçerek 11 bin 920 kilometre yol katetti. Yük treni, 19 günlük yolculuğun ardından Fransa'nın başkenti Paris'e ulaştı.

Çin Dostluk Derneği Başkanı Lyazid Benhami, "Bu tıbbi tren, Fransa-Çin ilişkilerinin her zamankinden daha güçlü olduğunu ve lojistik operasyonun şimdi de Covid-19 ile mücadelede bilimsel iş birliğine girdiğini gösteriyor" dedi. Benhami, "Pandemi döneminde 20 milyon cerrahi maske ve koruyucu ekipman da dahil olmak üzere Fransa'ya taşınan bu önemli malzeme hacminin tüketicilerin ve piyasanın talep ve ihtiyaçlarını karşılamaya hazır olduğunu belirtmekten memnuniyet duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

Benhami, Çin-Avrupa yük treninin Fransa ile Çin arasındaki ticaretin arttırılması için bir fırsat olduğunu da dile getirdi.

Söz konusu tren seferi, Çinli COSCO Shipping ile Fransa'nın ulusal demiryolu şirketi SNCF'nin yan kuruluşu olan Forwardis ve Hygial markalarının iş birliğiyle gerçekleştirildi. SNCF Uluslararası Demiryolu Taşımacılığı Direktörü Nicholas Giraud, demiryolu lojistiği çözümünün maliyet ve taşıma kapasitesi açısından "en verimli" yol olarak nitelendirdi. Giraud, "Tek bir trendeki 6 kargo uçağının hacmi ile demiryolu taşımacılığının maliyeti hava taşımacılığından 30 kat daha ucuz, karbon ayak izi açısından 15 kat daha düşük" diye konuştu.

Forwardis'teki Çin-Avrupa demiryolu taşımacılığı faaliyetlerinden sorumlu Xavier Wanderpepen, "Bu tren sayesinde Fransız ve Çinli şirketlere lojistik konuda tren çözümleri sunmak istiyoruz. Batı Avrupa, Rusya ve Çin'deki duruma uyum sağlayabilen değişken göstergeli yük vagonlarının geliştirilmesi konusunda Çin ile çalışmak istiyoruz. Birkaç yıl içinde Çin ve Avrupa'yı trenle 10 gün içinde birbirine bağlayacağız" şeklinde konuştu.

- Çin'den trenle gönderilen 20 milyon tıbbi malzeme, 19 günlük yolculuğun ardından Paris'e ulaştı

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Son Dakika: Türkiye'de 25 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 21 kişi hayatını kaybetti, 1458 yeni vaka tespit edildi Haber
Son Dakika: Türkiye'de 25 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 21 kişi hayatını kaybetti, 1458 yeni vaka tespit...
'Aks kırıldığı için kaza yaptım' diyen Alişan'ın hız limitine uymadığı ortaya çıktı Haber
"Aks kırıldığı için kaza yaptım" diyen Alişan'ın hız limitine uymadığı ortaya çıktı
Oxford Üniversitesi, ikinci dalga riski bulunan ülkeleri hesapladı! Türkiye detayı dikkat çekti Haber
Oxford Üniversitesi, ikinci dalga riski bulunan ülkeleri hesapladı! Türkiye detayı dikkat çekti
Dünya Sağlık Örgütü: Avrupa'daki durum iyiye gidiyor, dünyanın geri kalanının durumu giderek kötüleşiyor Haber
Dünya Sağlık Örgütü: Avrupa'daki durum iyiye gidiyor, dünyanın geri kalanının durumu giderek kötüleşiyor
Gelecek Partisi'nin asgari ücret paylaşımı sosyal medyada yorum bombardımanına tutuldu Haber
Gelecek Partisi'nin asgari ücret paylaşımı sosyal medyada yorum bombardımanına tutuldu
Evlenmelerine izin verilmediği için birlikte intihar eden gençler elleri bağlı halde bulundu Haber
Evlenmelerine izin verilmediği için birlikte intihar eden gençler elleri bağlı halde bulundu
Görüntü Türkiye'den! Çırılçıplak soyunan kadın, kendisini balkondan aşağı bıraktı
Görüntü Türkiye'den! Çırılçıplak soyunan kadın, kendisini balkondan aşağı bıraktı
Sezonu 15 liradan açan Nazende fasulyesi şimdi 3 liraya müşteri bulamıyor
Sezonu 15 liradan açan Nazende fasulyesi şimdi 3 liraya müşteri bulamıyor
Sosyal medyada fotoğraflarını gördüğü sözde şeyhin canlı yayında bambaşka biri olduğunu gören Esra Erol, şaşkına uğradı
Sosyal medyada fotoğraflarını gördüğü sözde şeyhin canlı yayında bambaşka biri olduğunu gören Esra Erol, şaşkına...
İngilizlerin efsane futbolcusu Gascoigne'in kızı Bianca, muhteşem fiziğiyle büyüledi
İngilizlerin efsane futbolcusu Gascoigne'in kızı Bianca, muhteşem fiziğiyle büyüledi
Arda Kural peçe takan kadınlar için 'Öcü' diyen Hülya Avşar'a tepki gösterdi
Arda Kural peçe takan kadınlar için "Öcü" diyen Hülya Avşar'a tepki gösterdi
Cami tuvaletinde kız çocuğunu taciz eden 65'lik simitçi, 'Cezaevinde benimle alay ediyorlar' diyerek tahliyesini istedi
Cami tuvaletinde kız çocuğunu taciz eden 65'lik simitçi, "Cezaevinde benimle alay ediyorlar" diyerek tahliyesini...
İzmir genelinde maske takmak artık zorunlu
İzmir genelinde maske takmak artık zorunlu
Sırbistan'da ilk kez başörtülü bir kadın milletvekili seçildi
Sırbistan'da ilk kez başörtülü bir kadın milletvekili seçildi
800 bin liralık altınını kaptıran kadın, dolandırıcının yakalandığını duyunca gözyaşlarına boğuldu
800 bin liralık altınını kaptıran kadın, dolandırıcının yakalandığını duyunca gözyaşlarına boğuldu
Trump, anketlerde Demokrat rakibi Biden'ın 14 puan gerisinde kaldı
Trump, anketlerde Demokrat rakibi Biden'ın 14 puan gerisinde kaldı
Günlük burç yorumları 25 Haziran 2020 Perşembe
Günlük burç yorumları 25 Haziran 2020 Perşembe
Oyuncu Farah Zeynep Abdullah, Reynmen ile baş başa yakalandı
Oyuncu Farah Zeynep Abdullah, Reynmen ile baş başa yakalandı
Salgının ciddiye alınmadığı Brezilya'dan ürküten görüntüler: Morglar doldu, cesetler çöp torbalarında
Salgının ciddiye alınmadığı Brezilya'dan ürküten görüntüler: Morglar doldu, cesetler çöp torbalarında
98 kişinin hayatını kaybettiği Pakistan'daki uçak kazasının nedeni 'koronavirüs' çıktı
98 kişinin hayatını kaybettiği Pakistan'daki uçak kazasının nedeni 'koronavirüs' çıktı
Sevgilisiyle sarmaş dolaş yakalanan Çağatay Ulusoy, aldığı kilolarla şaşkına çevirdi
Sevgilisiyle sarmaş dolaş yakalanan Çağatay Ulusoy, aldığı kilolarla şaşkına çevirdi
Yenildikleri maçtan sonra dans videosu paylaşan Mirko Antonucci, Vitoria Setubal'den gönderildi
Yenildikleri maçtan sonra dans videosu paylaşan Mirko Antonucci, Vitoria Setubal'den gönderildi
Alişan, kazada oğlunun hayatını kurtaran bakıcısının fotoğrafını paylaşıp teşekkür etti
Alişan, kazada oğlunun hayatını kurtaran bakıcısının fotoğrafını paylaşıp teşekkür etti
İBB'nin satın aldığı Fatih Sultan Mehmet portresinin nerede sergileneceği netleşti
İBB'nin satın aldığı Fatih Sultan Mehmet portresinin nerede sergileneceği netleşti
Bankalardan sorunlu krediler için önemli hamle! Varlık yönetim şirketi kuruluyor
Bankalardan sorunlu krediler için önemli hamle! Varlık yönetim şirketi kuruluyor
Oto tamircisinden Alişan ve ailesinin ölümden döndüğü kazayla ilgili kafa karıştıran sözler
Oto tamircisinden Alişan ve ailesinin ölümden döndüğü kazayla ilgili kafa karıştıran sözler
Maske cezası kesilen vatandaş, telefonda konuştuğu arkadaşına kızdı
Maske cezası kesilen vatandaş, telefonda konuştuğu arkadaşına kızdı
Döner üreten fabrikada çalışan işçilerin koronavirüs test sonucu pozitif çıktı
Döner üreten fabrikada çalışan işçilerin koronavirüs test sonucu pozitif çıktı
Barış, Survivor'dan elenen Evrim'e çok sert çıktı: Hakkımı helal etmiyorum
Barış, Survivor'dan elenen Evrim'e çok sert çıktı: Hakkımı helal etmiyorum
Son Dakika: Dün zam yapılan benzine bugün de büyük indirim geldi
Son Dakika: Dün zam yapılan benzine bugün de büyük indirim geldi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Berat Albayrak Mustafa Şentop Adnan Menderes Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Alişan Buse Varol Seda Sayan Hülya Avşar
Spor Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu Malcolm Thomas Mustafa Cengiz Zeljko Obradovic
Daha Fazla Kaza Kadın İzmir Türk Lirası
Şu an buradasınız: - Çin'den trenle gönderilen 20 milyon tıbbi malzeme, 19 günlük yolculuğun ardından Paris'e ulaştı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.6.2020 21:10:59. #1.14#
title