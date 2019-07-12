Çin'den Tayvan'a silah satan Amerikan şirketlerine yaptırım tehdidi
Çin, Tayvan ile 2.2 milyar dolar değerinde silah satış anlaşması imzalayan Amerika Birleşik Devletleri (ABD) şirketlerine yaptırım uygulanacağını duyurdu.
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve Çin arasında 'ticaret savaşlarının' yaşandığı dönemde Amerikan firmalarının Tayvan'a silah satmaya hazırlanması Pekin'i harekete geçirdi.
Çin, Tayvan ile 2.2 milyar dolar değerinde silah satış anlaşması imzalayan ABD'li şirketlere yaptırım uygulanacağını duyurdu. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com
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