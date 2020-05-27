Çin'den Tartışma Yaratan Hong Kong Adımı
Çin'de Corona salgını sebebiyle ertelenen Çin Ulusal Halk Kongresi başkent Pekin'de başladı.
27.05.2020 09:46 | Son Güncelleme: 27.05.2020 09:49
Çin'de Corona salgını sebebiyle ertelenen Çin Ulusal Halk Kongresi başkent Pekin'de başladı. Hong Kong adımı tartışma yarattı. Hong Kong ulusal güvenlik yasa tasarısı mecliste. Amerika'dan bu adıma tepkiler var. Kongre'den yaptırım sesleri yükseliyor. Ayrıntıları Begüm Dönmez Ersöz aktarıyor
Kaynak: DailyMotion.com