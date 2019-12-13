Çin'den Suriye ve Kuzey Kore ile 'alternatif insan hakları' zirvesi

13.12.2019 16:47 | Son Güncelleme: 13.12.2019 16:47

Çin, insan hakları konusunda kendi bakış açısını kabul ettirmek amacıyla başlattığı küresel kampanyaya hız verdi.



Çin, bu amaçla, insan hakları konusunda alternatif bir toplantı düzenlerken, son dönemde bu alanda bütün dünyanın eleştirilerine hedef Kuzey Kore, Suriye, Pakistan gibi ülkelerinin temsilcilerini de bu etkinliği davet etti. Euronews.com'da Görüntüle