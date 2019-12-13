Çin'den Suriye ve Kuzey Kore ile 'alternatif insan hakları' zirvesi
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Çin'den Suriye ve Kuzey Kore ile 'alternatif insan hakları' zirvesi

Çin, insan hakları konusunda kendi bakış açısını kabul ettirmek amacıyla başlattığı küresel kampanyaya hız verdi.

13.12.2019 16:47 | Son Güncelleme: 13.12.2019 16:47
Çin'den Suriye ve Kuzey Kore ile 'alternatif insan hakları' zirvesi

Çin, insan hakları konusunda kendi bakış açısını kabul ettirmek amacıyla başlattığı küresel kampanyaya hız verdi.


Çin, bu amaçla, insan hakları konusunda alternatif bir toplantı düzenlerken, son dönemde bu alanda bütün dünyanın eleştirilerine hedef , , Pakistan gibi ülkelerinin temsilcilerini de bu etkinliği davet etti. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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