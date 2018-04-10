Çin'den Suriye Açıklaması: Peşin Bir Hükme Varılmamalı

Çin'den Doğu Guta kentinde yapıldığı iddia edilen kimyasal saldırı ile ilgili yapılan açıklamada, konuyla ilgili bilimsel inceleme yöntemlerine dayalı kapsamlı, tarafsız bir soruşturma yapılması, ancak bunun öncesinde tarafların peşin bir hükme ve keyfi neticelere varmaması gerektiği ifade edildi.

Çin'den Suriye Açıklaması: Peşin Bir Hükme Varılmamalı

Çin'den Doğu Guta kentinde yapıldığı iddia edilen kimyasal saldırı ile ilgili yapılan açıklamada, konuyla ilgili bilimsel inceleme yöntemlerine dayalı kapsamlı, tarafsız bir soruşturma yapılması, ancak bunun öncesinde tarafların peşin bir hükme ve keyfi neticelere varmaması gerektiği ifade edildi.

Kaynak: Dunya.com

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