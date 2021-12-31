Çin'den Sivas'a gelin geldi

SİVAS (DHA) - SİVAS'ta yaşayan Can Kıratik (30), 2015'te yüksek lisans eğitimi için gittiği Çin'de tanışıp arkadaşlık kurduğu Kun Mao (27) ile hayatını birleştirdi. Sivas'ta dünyaevine giren çiftin nikahı, tercüman eşliğinde kıyıldı.

Kayseri Erciyes Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Çin Dili ve Edebiyatı bölümü mezunu Can Kıratik, 2015 yılında yüksek lisans eğitimi için Çin'e gitti. Kıratik, burada eğitimine devam ederken üniversitede Çinli Kun Mao ile tanıştı. 2 yıl boyunca Mao ile duygusal birliktelik yaşayan Kıratik, 2017'de Türkiye'ye dönüp askerliğini yaptıktan sonra durumu ailesiyle paylaştı. Türkiye'ye dönmeden önce havalimanında kendisini uğurlayan Kun Mao'ya evlilik sözü veren Kıratik, ailesinin de desteğini alarak onunla evlenme kararı aldı.

Çinli gelin Sema Kun Mao ise, "Biraz heyecanlıyım, biraz da mutluyum. Türkiye'ye gelip burada yaşamak çok güzel ama burasıyla Çin çok farklı, aynı değil. Can'ı seviyorum. Ben Türkiye'yi seviyorum" diye konuştu.