Çin'den sipariş edilen Kovid-19 aşıları yola çıktı (2)
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Çin'den sipariş edilen Kovid-19 aşıları yola çıktı (2)

29.12.2020 21:32 | Son Güncelleme: 29.12.2020 21:44

Türk Hava Yolları (THY), Çin'den sipariş edilen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının 3 milyon dozluk ilk partisinin yarın sabah icra edilmesi planlanan Pekin-İstanbul seferiyle İstanbul Havalimanı'na getirileceğini bildirdi.

Türk Hava Yolları (THY), Çin'den sipariş edilen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının 3 milyon dozluk ilk partisinin yarın sabah icra edilmesi planlanan Pekin-İstanbul seferiyle İstanbul Havalimanı'na getirileceğini bildirdi.

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamada, Çin'den getirilecek koronavirüs aşısının ilk partisinin, THY'nin "TK 6175" sefer sayılı "Boeing 777" tipi uçağıyla yarın başkent Pekin'den İstanbul Havalimanı'na taşınacağı belirtildi.

Açıklamada, ilk parti için 17 konteynerde toplam 3 milyon doz aşı taşıyacak uçağın yarın saat 06.10'da İstanbul'a ulaşacağı, ardından getirilen aşıların THY'ye ait başka bir seferle Ankara'ya gönderilmesinin planlandığı kaydedildi.

Çin'den sipariş edilen Kovid-19 aşıları yola çıktı (2)
Çin'den sipariş edilen Kovid-19 aşıları yola çıktı (2)
Çin'den sipariş edilen Kovid-19 aşıları yola çıktı (2)
Çin'den sipariş edilen Kovid-19 aşıları yola çıktı (2)

Kaynak: Anadolu Ajansı

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