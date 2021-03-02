Çin'den Sinopharm aşısı taşıyan uçak Bağdat'a indi
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Çin'den Sinopharm aşısı taşıyan uçak Bağdat'a indi

02.03.2021 02:35 | Son Güncelleme: 02.03.2021 02:38
Çin'den Sinopharm aşısı taşıyan uçak Bağdat'a indi

Çin hükümetinin Irak'a hediye ettiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısını taşıyan uçak Uluslararası Bağdat Havalimanı'na iniş yaptı.

Çin hükümetinin Irak'a hediye ettiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısını taşıyan uçak Uluslararası Bağdat Havalimanı'na iniş yaptı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Bağdat Havalimanı'na iniş yapan uçakta 50 bin Çin aşısı Sinopharm bulunuyor.

Irak Sağlık ve Çevre Bakanı Hasan Temimi ve Başbakanlık Askeri Sekreteri Muhammed Beyati, aşı uçağının indiği havalimanında hazır bulundu.

Irak Haber Ajansına göre, Bakan Temimi Çin'den 2 milyon Sinopharm aşısı için anlaşma yaptı.

Sağlık ve Çevre Bakanlığı, vatandaşların aşı olması için internet aracılığıyla elektronik başvuru formu yayınladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Haydar Karaalp

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