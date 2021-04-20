Çin'den Sincan'da "insanlığa karşı suç" iddialarına yanıt
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Çin'den Sincan'da "insanlığa karşı suç" iddialarına yanıt

Çin'den Sincan'da 'insanlığa karşı suç' iddialarına yanıt
Anadolu Ajansı / Emre Aytekin - Haberler | Güncel

Çin, İnsan Hakları İzleme Örgütünün (HRW), Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki azınlıklara "insanlığa karşı suç" niteliğinde hak ihlalleri yapıldığına dair iddialarını reddetti.

Çin, İnsan Hakları İzleme Örgütünün (HRW), Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki azınlıklara "insanlığa karşı suç" niteliğinde hak ihlalleri yapıldığına dair iddialarını reddetti.

Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Vang Vınbin, Pekin'de düzenlediği olağan basın toplantısında, Müslüman Uygur Türklerine yönelik keyfi gözaltı ve zorla çalıştırıldığına ilişkin haberleri, "Çin karşıtı güçlerce uydurulan yalan ve yanlış bilgiler" diye savundu.

Sözcü Vang, iddiaların "Sincan'ın istikrar ve güvenliğini bozmayı, Çin'in kalkınmasını engellemeyi amaçladığını" öne sürdü.

Vang, "Yabancı gözlemcileri hakikate ve olgulara saygı göstermeye, Sincan hakkında dezenformasyon yaymaya ve hatalı yargılarda bulunmaya son vermeye çağırıyoruz." ifadesini kullandı.

HRW, dün yayımladığı 53 sayfalık yeni raporunda, Uygurlara ve diğer Müslüman Türk azınlıklara karşı, belli bir nüfusu doğrudan hedef alan, "keyfi alıkoyma, işkence, kitlesel takip ve gözetleme, kültürel ve dini telkin, ailelerin dağıtılması, zorla çalıştırılma ve cinsel şiddet" gibi insan hakları ihlalleri işlendiği iddialarına yer vermişti.

Raporda Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde "insanlığa karşı suç" işlemekle suçlanan Çin liderliği, "yaygın ve sistematik kitlesel gözaltı, işkence ve kültürel baskılardan" sorumlu tutulmuştu.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi'ne, Çin'in "insanlığa karşı suç" iddialarını araştırmak, sorumluları belirlemek ve cezalandırmak için bir komisyon kurması çağrısı yapan HRW, ilgili hükümetlere ise bu suçları işleyenlere yaptırım, vize ve seyahat yasağı uygulaması çağrısında bulunmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Aytekin

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