Çin'den siber saldırıyla ilgili kendilerini suçlayan Trump'a güvenlik konusunu siyasileştirdiği eleştirisi

Çin Dışişleri Bakanlığı, ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD'ye düzenlenen siber saldırının arkasında Çin'in olabileceği açıklamasına tepki göstererek, Trump'a siber güvenlik konusunu siyasileştirdiği eleştirisinde bulundu.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vang Venbin, basın toplantısında Trump'ın ifadelerine ilişkin ABD'nin kesin kanıtlar göstermeksizin siber güvenlik konusunu siyasileştirdiğini belirterek, ABD'nin Çin'in imajını lekelemek ve uluslararası toplumu yanlış yönlendirmek için sürekli asılsız bilgiler verdiğini söyledi.

Vang, "Umarım ABD siber güvenlikle ilgili daha sorumlu bir yaklaşım benimser." ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, ülkenin birçok kurumuna yönelik yapılan siber saldırıların arkasında Çin'in de olabileceğini açıklamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emel Gözellik