Çin'den Rusya öncülüğündeki ülkelerin Kazakistan'a asker yollamasına destek

Çin, Rusya öncülüğündeki Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) ülkelerinin, çatışmaya dönüşen hükümet karşıtı protestoların yaşandığı Kazakistan'a barışı koruma misyonu çerçevesinde asker yollamasına desteğini açıkladı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vang Vınbin, düzenlediği basın toplantısında, ülkedeki gelişmeler ile Rusya ve KGAÖ ülkelerinin girişimleri hakkında değerlendirmede bulundu.

Kazak otoritelerinin şiddeti ve terörist davranışları engellemek, ülkede istikrarı sağlamak üzere güçlü önlemlere başvurduğunu gözlediklerini ifade eden Vang, "Çin, Kazak otoritelerinin kargaşayı en kısa sürede bitirecek ve dış güçlerin toplumsal kargaşa yaratmaya ve şiddeti teşvik etmeye yönelik bilinçli eylemlerini önlemesine yardım edecek tüm çabaları destekliyor." dedi.

Vang, Çin'in Kazakistan'ın dost komşusu ve daimi kapsamlı stratejik ortağı olduğunu vurgulayarak, "Çin tarafı Kazak tarafına zorlukların üstesinden gelmek üzere her türlü desteği vermeye hazırdır." ifadesini kullandı.

Kazakistan'ın Çin ve Rusya'nın parçası olduğu Şanghay İş Birliği Örgütünün (ŞİÖ) üyesi olduğuna işaret eden Vang, örgütün krizin çözümünde etkin rol oynayabileceğinin altını çizdi.

Vang, üye ülkeler ile bölgesel güvenliği ve istikrarı korumanın ŞİÖ'nün daimi görevlerinden biri olduğunu belirterek, "Çin ve ŞİÖ üyeleri Kazakistan'daki durumu yakından izlemekte, otoritelerin sorunu gerektiği gibi çözeceğine, ülkenin en kısa zamanda istikrara kavuşacağına inanmakta, ŞİÖ'nün bu yönde etkin rol oynamasını öngörmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Sözcü Vang, konuyla ilgili dün yaptığı açıklamada "normal sosyal düzenin yeniden tesis edilmesi" temennisini ifade etmiş fakat Rusya ve KGAÖ ülkelerinin Kazakistan'a barışı koruma gücü gönderme girişimini destekleyip desteklemediği yönündeki soruya yanıt vermekten kaçınmıştı.

Çin ile Kazakistan arasında 1782 kilometrelik kara sınırı bulunuyor. İki ülke, enerji ve ulaştırma alanında stratejik iş birliği yapıyor.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Sovyetler Birliği Dışişleri Bakanlığında diplomat olarak çalıştığı yıllarda Çince öğrenmiş ve uzun yıllar Pekin Büyükelçiliğinde çeşitli pozisyonlarda görev yapmıştı.

AA / Emre Aytekin - Son Dakika Haberleri

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