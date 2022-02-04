Çin'den Rusya'nın güvenlik garantileri tekliflerine destek

Çin, Rusya'nın ABD ve NATO'ya yönelik güvenlik garantilerine ilişkin tekliflerine destek verdi.

Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in başkent Pekin'de yaptıkları görüşmenin ardından imzalanan ortak bildiriyi yayımladı.

Dünyada azınlığı temsil eden çeşitli güçlerin, uluslararası sorunların çözümünde tek taraflı yaklaşımları savunduklarına işaret edilen bildiride, "Söz konusu odaklar, güç politikalarına başvurmaya ve diğer devletlerin içişlerine müdahale etmeye devam ediyor." denildi.

Demokrasinin evrensel bir değer olduğunun kaydedildiği bildiride, "Halklar, belirli bir devletin özelliklerine karşılık demokrasi uygulama biçimlerini ve yöntemlerini seçme hakkına sahiptir. Bir devletin demokratik olup olmadığına karar verme hakkı da yalnızca halkına aittir." ifadelerine yer verildi.

Bildiride, devletlerin, başka devletlere "demokrasi standartlarını" dayatma hakkına sahip olmadığı vurgulanırken "Bu tür hegemonya kurma girişimleri, küresel ve bölgesel istikrar için ciddi bir tehdit oluşturmaktadır." ifadesi kullanıldı.

Rusya'nın Tayvan konusunda Çin'e destek verdiği bildiride, "Rusya, Tayvan'ın Çin'in ayrılmaz bir parçası olduğunu bir kez daha teyit eder ve Tayvan'ın bağımsızlığına her şekilde karşı çıkmaktadır." denildi.

ABD'nin Asya-Pasifik stratejisine eleştiri

Bildiride, Çin ise Rusya'nın güvenlik garantileri konusunda ABD ve NATO'ya ilettiği tekliflere destek verdi.

Rusya ve Çin'in, NATO'nun genişlemesine karşı çıktıklarının vurgulandığı bildiride, şunlar kaydedildi:

"NATO'yu, Soğuk Savaş döneminin ideolojik yaklaşımlarından vazgeçmeye, diğer ülkelerin egemenliğine, güvenliğine ve çıkarlarına, uygarlık, kültürel ve tarihsel yollarının çeşitliliğine saygı duymaya çağırıyoruz."

Bildiride, Çin tarafının, Rusya'nın Avrupa'da uzun vadeli yasal olarak bağlayıcı güvenlik garantileri oluşturmak için öne sürdüğü teklifleri de desteklediği belirtildi.

Asya-Pasifik bölgesinde ABD tarafından uygulanan stratejinin olumsuz etki yarattığına işaret edilen bildiride, bölgede çeşitli askeri blokların kurulmasına da karşı çıkıldığının altı çizildi.