Çin'den Pentagon'un raporuna tepki Çin Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) 1 Eylül'de yayımladığı raporda Çin'in ulusal savunma politikasının yanlış yorumlandığı belirtilerek, Çin'in rapordan büyük memnuniyetsizlik duyduğu ifade edildi.

Çin Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) 1 Eylül'de yayımladığı raporda Çin'in ulusal savunma politikasının yanlış yorumlandığı belirtilerek, Çin'in rapordan büyük memnuniyetsizlik duyduğu ifade edildi.

Pentagon'un Çin'in askeri faaliyetleriyle ilgili yıllık raporuna Çin Savunma Bakanlığı'ndan sert tepki geldi. Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Wu Qian bugün yaptığı açıklamada, ABD Savunma Bakanlığı'nın 1 Eylül'de yayımladığı raporda, Çin'in ulusal savunma politikasının yanlış yorumlandığını belirterek Çin'in rapordan büyük memnuniyetsizlik duyduğunu söyledi. Çin'in Pentagon'un raporuyla ilgili olarak ABD makamları nezdinde girişimde bulunduğunu hatırlatan sözcü, Washington'un Çin'e askeri modernizasyon, savunma harcaması, nükleer politikası ve Tayvan ile ilgili meselelerde yönelttiği suçlamalara karşı çıktıklarını vurguladı. Irak, Suriye ve Libya örneklerine bakılarak, bölgesel huzursuzlukları doğuran, dünya barışını ve uluslararası düzeni bozan ülkenin ABD olduğunun görülebileceğini kaydeden Çinli sözcü, ABD'nin askeri operasyonları nedeniyle 800 binden fazla insanın yaşamını yitirdiğini, milyonlarca kişinin evini terk etmek zorunda kaldığını ifade etti.

Çin ile Tayvan arasındaki gerilimi ve ABD'nin Tayvan'a verdiği desteği de değerlendiren sözcü, "Çin ordusu, Tayvan'ı Çin'den ayırmaya yönelik her tür komplo karşısında gerekli tedbirleri alacak, Çin'in ulusal egemenliğini ve toprak bütünlüğünü koruyacaktır" dedi. Wu Qian, "Çin'in askeri gelişimi tamamen ulusal egemenliğini korumayı amaçlamaktadır" ifadelerini kullandı.

Pentagon'un 150'nin üzerinde sayfadan oluşan yıllık raporunda, Çin Halk Kurtuluş Ordusu'nun (PLA) faaliyetleri, doktrinleri ve teknik kapasitesi değerlendirilmiş, Çin'in askeri gelişmesinin ve hedeflerinin ABD'nin ulusal güvenliği ve uluslararası düzen için ciddi sonuçları olabileceği belirtilmişti. - PEKİN

Kaynak: İHA