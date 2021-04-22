Çin'den Pakistan'daki bombalı saldırıya kınama
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Çin'den Pakistan'daki bombalı saldırıya kınama

Çin'den Pakistan'daki bombalı saldırıya kınama
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Pekin yönetimi, Çin'in Pakistan Büyükelçisinin kaldığı otele dün düzenlenen bombalı saldırıyı şiddetle kınadıklarını açıkladı.

Pekin yönetimi, Çin'in Pakistan Büyükelçisinin kaldığı otele dün düzenlenen bombalı saldırıyı şiddetle kınadıklarını açıkladı.

Pakistan'ın Belucistan eyaletine bağlı Quetta'da bulunan ve Çin'in Pakistan Büyükelçisi Nong Rong'un kaldığı Serena Otel'e dün bombalı araçla saldırı düzenlenmişti. Pekin yönetimi, 5 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan bombalı saldırıyı şiddetle kınadıklarını açıkladı. Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, otele düzenlenen saldırıda hayatını kaybedenler arasında Çin vatandaşı bulunmadığı belirtildi. Bakanlık Sözcüsü Wang Wenbin, olayı "terör saldırısı" olarak nitelendirirken, saldırı sırasında Çin heyetinin otelde olmadığını kaydetti.

Çin basınına yansıyan haberlerde, patlamanın Çin heyetinin otele ulaşmasından dakikalar önce yaşandığı belirtilirken, Çin'in İslamabad Büyükelçiliği'nden henüz konuya ilişkin bir açıklama yapılmadı.

Belucistan'a bağlı Gwadar kentindeki bir otele 2019 yılının Mayıs ayında da silahlı kişilerce saldırı düzenlenmiş, olayda 5 kişi yaşamını yitirmişti. Saldırının sorumluluğunu ayrılık yanlısı Belucistan Özgürlük Ordusu üstlenmişti. Basında yer alan haberlerde, Gwadar'ın Çin-Pakistan Ekonomi Koridoru projesinin en önemli merkezlerinden biri olduğuna işaret edilmiş, ayrılıkçı grupların Çin'in Kuşak ve Yol inisiyatifi adı verilen büyük çaplı altyapı ve yatırım projesine karşı çıktığı yazılmıştı. - PEKİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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