Çin'den Pakistan'da Kovid-19 aşısı deneme teklifi
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Çin'den Pakistan'da Kovid-19 aşısı deneme teklifi

Çinli aşı üreticisi Sinopharm, üzerinde çalıştığı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının birinci ve ikinci aşama klinik deneylerinin ortaklaşa şekilde Pakistan'da gerçekleştirilmesi için Pakistan Ulusal Sağlık Enstitüsüne (NIH) teklifte bulundu.

23.04.2020 15:10 | Son Güncelleme: 23.04.2020 15:10
Çin'den Pakistan'da Kovid-19 aşısı deneme teklifi

Çinli aşı üreticisi Sinopharm, üzerinde çalıştığı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının birinci ve ikinci aşama klinik deneylerinin ortaklaşa şekilde Pakistan'da gerçekleştirilmesi için Pakistan Ulusal Sağlık Enstitüsüne (NIH) teklifte bulundu.

NIH Başkanı Prof. Dr. Amir İkram, Dawn internet sitesine verdiği demeçte, Sinopharm Genel Müdürü Li Can'dan aldığı mektupta yer alan "Sinopharm, NIH'ın katılımcılar üzerinde birinci ve ikinci aşama klinik deneyleri yapacak birikime sahip olduğunu düşünmektedir." ifadeleri aktardı.

İş birliğine karar vermeden önce Etik Kurul gibi çeşitli kurumların yasal izinlerinin alınması gerektiğini vurgulayan İkram, "Pakistan'ın aşı geliştirme çalışmalarına katılım trendini artırmak istiyoruz. Gerekli yasal adımlar atıldıktan sonra bu çalışmaya da katılacağız." dedi.

Mektupta, "Klinik denemelerin başarılı olması halinde Pakistan'ın Kovid-19 aşısı üreten birkaç ülkeden biri olmasını umuyoruz." temennisinin yer aldığını kaydeden İkram, üretimden öncelikle Pakistan'ın faydalanacağını vurguladı.

İkram, denek sayıları, uygulanacak doz, uygulama aralığı ve sonuç alma takvimine ilişkin bilgi vermedi.

Çin'de kullanılan zorunlu aşıların yüzde 80'ini üreten ve dünyanın en değerli 500 şirketi arasında yer alan Sinopharm'ın yolladığı mektupta sözü edilen birinci ve ikinci aşama klinik deneyler, aşının güvenliğini ve etkisini ölçmek için belirli sayıda insan üzerinde yapılıyor.

Klinik deneyler, ilk aşamada az sayıda, ikinci aşamada ise 100 ila 500 arası gönüllü üzerinde gerçekleştiriliyor.

Kaynak: AA

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