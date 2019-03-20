Çin'den Nazarbayev'e Davet

Çin'in Kazakistan Büyükelçisi Zhang Xiao, yaklaşık 30 yıldır sürdürdüğü cumhurbaşkanlığı görevinden istifa eden Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'i 2. Kuşak ve Yol Forumu'na katılmak üzere Çin'e davet etti.

Çin'in Kazakistan Büyükelçisi Zhang Xiao, cumhurbaşkanlığı görevinden istifa eden Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev ile görüştü. Görüşmede Büyükelçi Xiao, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in Nazarbayev'i Nisan ayında düzenlenecek 2. Kuşak ve Yol Forumu'na davet ettiğini belirtti. Kazakistan ve Çin ilişkilerinin ele alındığı görüşmede ilişkilerin güçlendirilmesi için fikir alışverişinde bulunuldu.

Cumhurbaşkanlığı görevinden istifa eden Nursultan Nazarbayev, Güvenlik Konseyi Başkanı, Nur Otan Partisi'nin başkanı ve Anayasa Konseyinin üyesi olmaya devam edecek. - PEKİN

Kaynak: İHA