Çin'den Myanmar'da darbe sonrası yaşanan krizin çözümünde "bölgesel kuruluşların rolünü artırması" önerisi

BİRLEŞMİŞ Çin'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Zhang Jun, Myanmar'da askeri darbenin ardından herhangi bir yanlış müdahalenin kaosa neden olacağını ve gerginliği daha fazla artıracağını belirterek krizin çözümünde bölge ülkeleri ve bölgesel kuruluşların daha fazla rol oynamasını önerdi.

BİRLEŞMİŞ Çin'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Zhang Jun, Myanmar'da askeri darbenin ardından herhangi bir yanlış müdahalenin kaosa neden olacağını ve gerginliği daha fazla artıracağını belirterek krizin çözümünde bölge ülkeleri ve bölgesel kuruluşların daha fazla rol oynamasını önerdi.

BM Güvenlik Konseyi mayıs ayı dönem başkanlığını devralan Çin'in BM Büyükelçisi Zhang, düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Çin'in Myanmar'da iç savaş çıkması endişesi taşıyıp taşımadığını değerlendiren Zhang, Myanmar'ın birçok etnik azınlığın yer aldığı bir ülke olduğu, herhangi bir yanlış müdahalenin kaosa neden olacağı ve gerginliği daha fazla artıracağı uyarısı yaptı.

Çin'in krizin çözümü için diplomatik çabaları desteklediğini belirten Zhang, "Bölge ülkeleri, bölgesel örgütler bölgesel sorunların çözümünde daha büyük rol almalı çünkü durumu daha iyi anlıyorlar." dedi.

Zhang, ABD'nin Kuzey Kore'ye nükleer programı nedeniyle baskı politikası uygulamak yerine diyalog ile yaklaşması önerisinde de bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Betül Yürük